Genoa, Ballardini: “Contro il Bologna voglio una squadra aggressiva”

Il Genoa torna in campo domani e ospita al Ferraris il Bologna. Il tecnico Davide Ballardini ha presentato la sfida in sala stampa: “Cercheremo di fare il massimo domani e voglio vedere un Genoa intenso, attento e anche aggressivo in difesa. Nonostante tutte le difficoltà – aggiunge il tecnico rossoblu – mi aspetto di vedere un Genoa che giochi bene e che faccia una gara da squadra. Dobbiamo avere riferimenti in campo e così si cresce avendo maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. I principi chiari ti portano ad essere più squadra. Il Bologna è forte e con un bravo allenatore e i cinque risultati utili confermano che domani affronteremo un avversario di ottimo livello. Sedermi sulla panchina del Genoa mi dà sempre emozioni ma non c’è tempo per pensare a queste cose ma alla partita contro il Bologna”. Contro gli emiliani formazione con alcuni ballottaggi. In difesa si giocano un posto Ghiglione e Zappacosta sulla fascia, l’ex Bani potrebbe rientrare al centro al posto di Masiello o Radovanovic. In mediana Sturaro e Behrami si candidano e in attacco accanto a Shomurodov ci sarà uno tra Destro e Scamacca.