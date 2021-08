Genoa, Ballardini: “Contro il Napoli mi aspetto altra gara rispetto a quella di Milano”

Il mister rossoblu' ha presentato il match di domani al Ferraris

Dopo il ko contro l'Inter, il Genoa al Luigi Ferraris ospita il Napoli di Luciano Spalletti. Nella conferenza pre-gara, il tecnico Ballardini si aspetta tutto un altro Genoa rispetto a quello visto contro i nerazzurri: "Mi aspetto un Genoa totalmente diverso. E' nostro dovere fare una partita completamente diversa rispetto alla scorsa, bisognerà fare tutto il contrario di ciò che è stato fatto contro l'Inter, essere squadra, rimanere compatti, essere chiari nelle due fasi di gioco. Bisognerà far vedere che il Napoli affronta una squadra che sa quello che deve fare, e che sa metterli in difficoltà in questo senso."