Genoa, Ballardini: “Contro lo Spezia faremo risultato solo se giocheremo da squadra”

Il tecnico rossoblu' ha presentato il match di domani contro lo Spezia

Il Genoa è in cerca di riscatto e domani sarà ancora campionato con il Grifone al Picco ospite dello Spezia di Thiago Motta. In sala stampa oggi mister Davide Ballardini ha presentato così il match: "Vogliamo fare una bella partita anche perchè ci troviamo non messi bene in classifica. Il Genoa deve aggredire e avere un atteggiamento da squadra che sa lottare per tutti i 90'. Contro lo Spezia mi aspetto una squadra che cambiando atteggiamento sappia essere aggressiva e che con la pressione giusta mettere in difficoltà gli avversari. I gol subiti non sono venuti da errori individuali ma da una mancata attenzione di tutti. La squadra quando gioca bene nel complesso maschera, aiuta e corregge l'errore individuale. Al Picco faremo risultato se ci sarà la giusta attenzione e solidità. Formazione? Perdiamo Fares per un infortunio muscolare e per il resto saremo domani quelli di Torino".