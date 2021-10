Genoa, Ballardini: “Contro Salernitana con attenzione e furore. Su Ribery…”

Il mister del Grifone verso la sfida di campionato

Vigilia di campionato prima della sosta nazionali per la Serie A che domani pomeriggio vedrà in campo anche il Genoa di Davide Ballardini che sfiderà all'Arechi la Salernitana . Il tecnico del Grifone ha presentato la sfida ai microfoni di Genoa Channel .

MENTALITA ' - "Cosa si affrontano partite come quella contro la Salernitana? Si affrontano solo se hai la stessa attenzione , la stessa fame , lo stesso furore da squadra solida, compatta con le qualità che hai. Bisognerà avere le stesse qualità di attenzione e determinazione che avrà certamente la Salernitana. Se non sarà così si partirà già con un handicap", ha detto Ballardini .

SFIDA - "Si tratta di un altro bel match che ci mette davanti una squadra che per me è competitiva. La Salernitana lo ha dimostrato in questo inizio di stagione. Da Bologna, con l'Atalanta, Verona ha dimostrato di essere una squadra viva che se la vuole giocare e che mette in difficoltà tante squadra. Sarà anche domani molto stimolante il match perchè bisogna essere molto bravi sotto tutti gli aspetti". "Cosa servirà? Sicuramente l'approccio giusto, da squadra con quell'attenzione che serve, con quella solidità, con quella fame, con tutte quelle cosa che da subito ti fanno essere dentro la partita. Noi siamo molto generosi, siamo ancora una squadra che deve conoscersi bene, deve diciamo legarsi di più quindi con il fatto di conoscersi bene e legarsi di più ti porta a dare agli avversari meno opportunità".