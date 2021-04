Genoa, Ballardini: “Corsa, intensità ed essere squadra: ecco cosa serve per fermare la Juventus”

Il tecnico del Genoa Ballardini proverà a fare lo sgambetto alla Juventus domani ma non sarà facile specie dopo che la squadra bianconera si è rilanciata in chiave Champions con il successo sul Napoli. Contro Ronaldo e compagni non c’è nulla da perdere ma il Genoa però se dovesse centrare una prestazione di rilievo condito da un punto o tre farebbe a meno di cercare la salvezza negli incontri in casa con Benevento e Spezia. Davide Ballardini prima del match contro la Juventus ha presentato la partita: ““Contro la Juventus servono tanta corsa, tanta intensità ed essere sempre squadra in ogni momento della gara. Dubito che la squadra di Pirlo arriverà scarica per il recupero col Napoli giocato mercoledì. Loro sono abituati a partite ogni tre giorni. Anzi, avranno motivazioni da vendere per conquistarsi la zona Champions, ma anche il Genoa ha motivazioni altissime. Quanto fatto in precedenza è stato fatto bene, molto bene, ha un valore e ce lo teniamo. Sappiamo però benissimo che conta quello che faremo da qui in avanti”. Attaccanti per far male alla Juventus? “Non so ancora se mettere in campo dall’inizio Destro e Scamacca. Può essere ma abbiamo tante soluzioni”.