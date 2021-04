Genoa, Ballardini: “Criscito non ci sarà contro la Lazio. Sulla salvezza…”

Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 12.30: “Dalle ultime cinque partite voglio il massimo. Bisogna fare un grande partita contro la Lazio. Bisogna essere attenti e concentrati per la partita contro i biancocelesti”.