Genoa, Ballardini: “Dispiaciuti per il risultato, mi tengo la prestazione”

Il commento del mister rossoblu' a fine gara

Il Genoa ci prova fino alla fine, ma non riesce a conquistare almeno un punto a San Siro. Il Milan , però, si rivela più cinico e concreto. I rossoneri si impongono per 2-1 e consolidano il secondo posto. Il Grifone si consola con una buona classifica.

Il tecnico Davide Ballardini commenta la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Dazn, senza nascondere il suo disappunto: "Siamo tutti molto dispiaciuti ma fieri. Abbiamo fatto una bella partita. Sappiamo che per fare punti bisogna fare queste partite e giocando così i punti arriveranno. Il Genoa era da un po’ che non faceva una partita con così grande attenzione, generosità e qualità. Contro una grande poi. Ci teniamo la partita e c'è il dispiacere grande che ora va trasformato in voglia di fare bene alla prossima. Da qui in avanti possiamo fare grandi partite".