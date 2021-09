Genoa, Ballardini: “Fiorentina rivelazione del campionato va affrontata con attenzione”

Sui canali ufficiali del Grifone le parole del tecnico rossoblu'

Il Genoa che ha espugnato Cagliari domani al Ferraris vuole fare il bis contro la Fiorentina. Mister Davide Ballardini avvisa che si tratta di un avversario molto forte in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del Grifone: "La Fiorentina è la vera rivelazione del campionato e per limitare Vlahovic dovremo agire da squadra con attenzione e aggressività. Dovremo mettere in campo anche la componente qualità così come abbiamo fatto a Cagliari nella ripresa dove abbiamo avuto un atteggiamento e un furore agonistico diverso dalla prima frazione di gioco. La squadra sta bene".