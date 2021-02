Genoa, Ballardini ha la ricetta per il Torino: “Qualità, serietà e spessore umano…”

Non vuole chiudere il buon momento il Genoa di Davide Ballardini che domani, sabato 13 febbraio, se la vedrà in quel di Torino contro i granata di mister Nicola per la 22^ giornata di Serie A. Vero e proprio scontro salvezza per le due formazioni. Il mister del Grifone ha presentato la gara rispondendo alle domande della stampa su Genoa Channel.

Torino-Genoa, parla Ballardini

“La gara contro il Torino? Dobbiamo affrontarla come tutte la partita che il Genoa ha giocato fino ad ora: con le qualità, la serietà, lo spessore umano e tecnico che il Genoa ha mostrato da quando noi siamo arrivati”, ha esordito Ballardini. “Mi aspetto una sfida difficile. Il Torino è una squadra, come abbiamo sottolineato, che ha grandissimo spessore tecnico e fisico. Anche prima dell’arrivo di Nicola ti faceva vedere quanto era forte. Ora sono un po’ più continui nel fare la partita e si vede bene tutto il loro valore”.

Sul Genoa: “Qualche giocatore conosce bene Nicola. Può essere un vantaggio? Penso di no. Perchè poi c’è un tecnico, ci sono i giocatori che comunque cambiano. Io credo che questo non possa influenzare tanto la partita di domani”. E ancora sui suoi: “Come ho visto la squadra? Direi come al solito. Tutte le volte lo dico ma è giusto dirlo, quando hai a che fare con delle persone che vengono al campo e vogliono allenarsi bene, per un allenatore ogni giorno è una soddisfazione. Chiedono molto da sé stessi e questo è un grande motivo di soddisfazione”.

Sulla voglia della squadra di fare bene: “Parlano i fatti. Quello che si dice e si pensa lo si tramuta nel lavoro quotidiano. Questi ragazzi ce la mettono tutta dal lunedì alla domenica”.