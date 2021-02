Genoa, Ballardini: “Il punto conquistato ci carica. Oggi non eravamo brillanti…”

Il Genoa non molla mai. Il Grifone rimonta il Verona proprio in extremis e si salva, strappando un prezioso 2-2. Decisiva una rete di Badelj in pieno recupero. I liguri continuano la loro serie di risultati positivi, che avvicina sensibilmente alla salvezza.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione della sua squadra a Sky Sport: “Ero felice e contento per il risultato quando ha segnato Badelj. La squadra ha giocatori di grande gamba. Davanti a noi c’erano alcuni nazionali. Il Verona è una formazione con un’idea precisa che sviluppa bene. Non eravamo al meglio o brillanti come in altre occasioni. Siamo riusciti a prendere un punto importante. I ragazzi sono serissimi, si impegnano tanto per tutta la settimana. Il Verona non fa giocare bene gli avversari, non permette di ragionare. Hanno un’idea chiara e giocatori forti. Il Genoa, nonostante non fosse al meglio, ha creato molte situazioni pericolose. Pareggiare una partita in 10 è un punto di straordinaria importanza, che dà notevole carica. Derby? Chiaramente non è una partita come le altre, ma prima c’è un’altra gara. Tutti i punti che arriveranno da qui alla fine sono frutti di tanta serietà e allenamento. Facciamo una partita alla volta. Non credo che il Genoa sia una squadra cinica, ma una formazione volenterosa e seria. Badelj è una persona straordinaria, un allenatore in campo. Una grande persona e un gran giocatore”.