Genoa, Ballardini: “Inizio tosto. Calendario asimmetrico mi piace”

Il commento del mister rossoblù dopo il sorteggio del calendario 2021-22

È un Davide Ballardini sincero e allo stesso tempo grintoso quello che ai canali ufficiali del Genoa commenta la nascita del calendario di Serie A per la stagione 2021-22 . Il tecnico del Grifone ammette le difficoltà possibili dell’avvio contro due big come Inter e Napoli ma allo stesso tempo si dice contento della novità relativa al girone di ritorno asimmetrico.

OPINIONE - "Sarà un inizio di campionato bello tosto. Bisognerà essere bravi, molto bravi", ha detto Ballardini. "Certamente non saremo più forti delle squadre che incontriamo ma dovremo essere molto bravi. L’inizio sarà sicuramente impegnativo. Giocheremo contro due squadre candidate alla vittoria del campionato, prima la trasferta in casa dell’Inter campione d’Italia e poi in casa con il Napoli. Di facile non c’è nulla e gli avvii presuppongono sempre delle complicazioni. Il primo derby? Lo avremo più avanti nel corso della stagione. Ora è prematuro pensarci e lo faremo a tempo debito". Infine un commento sulla formula asimmetrica del calendario: "Mi piace e mi incuriosisce. Le novità sono sempre da verificare ma tutto questo mi incuriosisce molto".