Genoa, Ballardini: “L’Inter è un bel banco di prova. Vogliamo un premio”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter: “Servirà un Genoa in salute e che abbia piena consapevolezza dei propri mezzi contro la squadra che reputo la più forte del campionato. Siamo contenti del nostro percorso ma servirà fare lo stesso anche da domani in poi. L’Inter è un grande banco di prova per il Genoa, sono una squadra forte sotto l’aspetto fisico e tecnico. Abbiamo grande voglia di confrontarci a San Siro, sarà importante fare una bella prestazione: solo così può arrivare un premio per noi”. Poi Ballardini affronta il tema turn-over: “Impegni ravvicinati? Sappiamo che mercoledì c’è il derby: faremo delle valutazioni legate non tanto alle diffide ma ad altri aspetti”.

Genoa, Criscito: “Hakimi? Serve il motorino per tenere il suo passo. Ho detto no all’Inter”

Ballardini, getty images