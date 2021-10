Genoa, Ballardini: “Lo Spezia meritava di più, noi poco incisivi”

Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione del Genoa contro il Venezia

Il Genoa non si arrende mai. Il Grifone riacciuffa lo Spezia, strappando un buon pari grazie al rigore di Criscito. La classifica, però, continua a far paura, con il terzultimo posto a pari punti con la Salernitana con sette punti. Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La prestazione non è stata di buon livello. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma troppo poco incisivi. Bisogna essere più bravi dalla metà campo in avanti. Nel secondo tempo, dopo lo svantaggio, ci siamo disuniti e lo Spezia ha avuto a disposizione diverse palle gol importanti per raddoppiare. Noi abbiamo avuto il merito di recuperare la gara e poi alla fine un'occasione importante con Galdames che aveva Caicedo libero davanti alla porta. Però bisogna dire che lo Spezia meritava certamente qualcosa di più. Caicedo? Tutti conosciamo le sue qualità. Per il momento, lui dice che ha mezzora nelle gambe. Siamo contenti di averlo e non vediamo l'ora di utilizzarlo per più tempo".