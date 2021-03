Genoa, Ballardini: “L’Udinese ha giocatori dotati di forza, personalità e qualità”

Il Genoa vuole riprendere la marcia dopo lo stop dell’Olimpico. Il Grifone sabato sera contro l’Udinese proverà a fare sua l’intera posta in palio ma si troverà di fronte un avversario che sta bene fisicamente e mentalmente. Ne è cosciente il tecnico rossoblù Davide Ballardini, che in conferenza stampa ha fatto il punto sui prossimi avversari: “Al Ferraris arriverà un’Udinese in grande condizione sia fisica sia mentale sia tecnica, sono reduci da grandissime prestazioni anche contro le squadre più forti del nostro campionato. Hanno dimostrato sia come organico che come singoli giocatori di essere competitivi e di stare bene. De Paul su tutti è un giocatore di spessore differente, ma l’Udinese può contare su tanti giocatori dotati di forza, personalità e qualità; sono ancora maestri nella scelta dei propri atleti.”

Il Genoa sta bene e Ballardini lo certifica in sala stampa:”Siamo una squadra in salute, bisogna però essere cauti nel dare troppa confidenza alle nostre qualità e al nostro essere squadra. Se non rimaniamo attenti e umili, se non offriamo quella generosità e quella qualità dimostrata finora, rischiamo di mostrare una squadra non così forte come abbiamo dimostrato di essere.” “Anche all’Olimpico abbiamo fatto una buona partita, ma la squadra non è quella vista contro la Roma. Sono convinto che abbiamo dentro qualcosa in più che ci ha portato a portare a casa risultati straordinari. Per qualcosa in più intendo una maggiore attenzione, una maggiore motivazione e rabbia nell’essere squadra e voler condizionare gli avversari, nel concedere meno occasioni alla squadra che affrontiamo. Noi abbiamo dimostrato questo in passato, ma ultimamente sono mancate proprio questa attenzione e determinazione, caratteristiche proprie del nostro team.”