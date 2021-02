Genoa, Ballardini: “Meglio nel primo tempo, poi siamo calati. Lukaku un leader”

Il Genoa esce sconfitto per 3-0 contro l’Inter. Il Grifone vede interrompersi il filotto di sette risultati utili consecutivi.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione del Grifone ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo il Genoa se l’è giocata. Poi nella ripresa non siamo stati così ordinati con la pressione sulla palla. Non siamo stati bravi come nei primi 45 minuti. L’Inter è la squadra favorita anche perché non ha nessun altro impegno. Tutta l’attenzione è prestata al campionato, cosa che le altre squadre non possono farlo. Abbiamo fatto valutazioni perché alcuni soffrono le partite ravvicinate. Non sono scaramantico. A volte si fanno certe scelte e poi si ottengono gli effetti contrari. Avevamo due o tre diffidati. Per me oggi si poteva fare meglio. Contro c’era una squadra che era in salute. Lukaku un leader in tutti i sensi. Ho la sensazione che sia un ragazzo straordinario e sia un esempio per gli altri. Fa tanta differenza”.