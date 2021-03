Genoa, Ballardini: “Mi prendo il punto e la prestazione. L’Udinese vale le prime della classe”

Il Genoa conquista un buon punto contro l’Udinese. I rossoblu vanno in vantaggio grazie a Pandev, ma vengono ripresi da De Paul. La classifica continua comunque a sorridere alla formazione ligure.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Siamo soddisfatti della prestazione. Abbiamo affrontato un’ottima squadra, che ultimamente è in salute. Non volevamo dare riferimenti. Volevamo attaccare lo spazio alle spalle dei centrocampisti e tra i difensori. Non sempre ci siamo riusciti. Quando difende, l’Udinese sta dieci metri dietro la sua metà campo con tutti gli uomini. Ha concesso poco o nulla a Inter e Milan: è una squadra che è paragonabile alle più forti del campionato in questo momento. Il rammarico per gli episodi c’è, ma valuto la prestazione. A volte ci sono momenti in cui gira bene e altri in cui si è sfortunato. In questo caso sono soddisfatto della prestazione ottenuta contro una squadra con giocatori forti individualmente. Hanno grandissime qualità. Siamo felici per il punto preso. Biraschi ha il dovere di essere nella sua miglior versione. Siamo contenti di averlo ritrovato. Da qui in avanti deve fare bene. Strootman è un giocatore di classe. Siamo felici di averlo. Fa tutto e bene, con grande serietà. Scamacca? Con le qualità che ha, deve imparare il mestiere nel movimento, nel venire incontro e nell’aprirsi”.