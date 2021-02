Genoa, Ballardini: “Napoli squadra di livello europeo, servirà una grande partita”

L’allenatore del Genoa, mister Davide Ballardini ha parlato alla vigilia della partita di domani contro il Napoli di Gattuso: “Il Genoa dovrà presentarsi alla partita facendo tutte le cose per bene. Per me il Napoli è una squadra di caratura europea, ha a disposizione giocatori di qualità bravi sia nell’ uno contro uno sia nell’attaccare la profondità, mentre in difesa si fa trovare solido e compatto. Ogni volta che l’ho visto giocare, mi è piaciuto. Non sarà facile domani insomma avere la meglio ma ci proveremo. Scamacca? E’ ben voluto dai compagni, siamo tutti contenti che sia rimasto qui con noi. Shomurodov? Valuteremo domani”. Un’ultima parola sull’ex giocatore ed ora dirigente Marco Rossi, votato dal popolo rossoblù come miglior figurina: “E’ il prototipo del giocatore che ogni allenatore vorrebbe sempre avere; da dirigente rispecchia lo sportivo, una persona sincera, schietta e pulita. Da prendere come esempio nell’ambiente calcistico.”