Genoa, Ballardini: “Nel primo tempo contro il Parma abbiamo giocato male poi nella ripresa…”

Torna a vincere dopo 6 turni il Genoa e lo fa nel match salvezza a Parma. Al gol di Pelle nel primo tempo risponde una doppietta di Scamacca. Tre punti d’oro per Ballardini che vede la salvezza più vicina. Per D’Aversa un ko durissimo. Nel dopo gara il tecnico rossoblu Ballardini commenta il match ai microfoni di Sky: “Nel primo tempo abbiamo giocato male, i 45 minuti più brutti da quando sono qui. Nella ripresa siamo andati molto meglio. Il Parma non ti spieghi perché è lì e questo significa che è dura per tutti. Abbiamo vinto credo con merito e sono contento della reazione. Scamacca? Tutte le squadre hanno giocatori di alto livello. Noi abbiamo bravi giocatori, capaci. Noi dobbiamo sfruttare le loro qualità. Lui sta crescendo e si è allenato benissimo. Ha ricevuto un bel premio’”. Nel corso del suo mandato, Ballardini ha fatto 24 punti e di fatto ha praticamente portato in salvo il Grifone.