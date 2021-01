Genoa, Ballardini: “Nella ripresa siamo stati squadra contro la Lazio”

Il tecnico del Genoa Ballardini ha commentato il risultato di parità maturato oggi al termine del match con la Lazio: “Siamo partiti non bene, troppi arretrati quasi timorosi. Nella ripresa invece siamo stati squadra. Sono soddisfatto della prestazione contro una grande squadra. Nel finale abbiamo anche sfiorato la vittoria, ma va bene così e il pari è giusto”. Radovanovic al posto di Zapata infortunato e soprattutto l’inserimento di Zajc e di Shomurodov hanno dato la svolta che ha portato alla rete di Destro che ha pareggiato il gol su rigore di Immobile: “Mi fa piacere aver visto la voglia di sacrificio da parte di tutti. I ragazzi in panchina incitavano i compagni per vincere ma io mi sono arrabbiato. Dobbiamo fare tanta strada quindi piedi per terra, ma di fronte a ciò che ho visto sono soddisfatto”