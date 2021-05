Genoa, Ballardini: “Non meritavamo di perdere, grande spirito di squadra”

Il tecnico del Grifone analizza la prestazione della sua squadra al termine del match

Il Genoa esce sconfitto tra le mura amiche. Il Sassuolo si rivela più cinico e bravo a sfruttare le occasioni capitate durante la gara. Per il Grifone, ora, c'è il rischio di essere nuovamente coinvolto nella lotta per la salvezza.

Il tecnico Davide Ballardini interviene ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: "Il Genoa ha disputato una buona prova, di grande generosità. Avevamo contro una squadra che si conosce da anni e sta realizzato un percorso importante. Teniamo presente che questa squadra non ha vinto solo con noi. Ci sono stati momenti che non ci hanno favorito, ma la prestazione è stata positiva perché voglia e spirito di squadra non è mancato. Arbitraggio? Preferisco non parlare degli episodi, lo trovo antipatico. Chiaramente siamo molto arrabbiati, ma è meglio parlare della partita. I nostri avversari hanno mostrato organizzazione e qualità, ma non credo meritassimo di perdere".