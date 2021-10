Genoa, Ballardini: “Non meritavamo di perdere per le tante occasioni create”

L'analisi del ko a Salerno del tecnico del Genoa Ballardini

La sconfitta di Salerno non preoccupa il tecnico del Genoa che ai microfoni di Dazn ha commentato la prestazione della sua squadra all'Arechi: "Nonostante la sconfitta devo riconoscere tanti meriti al mio Genoa che ha disputato una buonissima partita. Non meritavo di perdere per le tante occasioni create. In altre occasioni abbiamo raccolto più di quello che meritavamo come contro il Verona, ma oggi obiettivamente contro la Salernitana il ko non ci sta. La mia squadra ha creato tanto e da qui bisognerà ripartire. Purtroppo è una costante che si subiscano gol su palle inattive in Serie A e sarebbe opportuno non regalare alle squadre occasioni come queste. Il modulo cambiato? Giocato tante volte con il 4-2-3-1 perchè bisogna esaltare le caratteristiche che abbiamo. Ma al di là del modulo il Genoa ha giocato una buona partita contro la Salernitana. Con me in panchina il Grifone si è sempre guadagnato i punti sul campo e così sarà in futuro".