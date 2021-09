Genoa, Ballardini: “Nuova proprietà ha molto entusiasmo. Verona? Ci vorrà cuore e furore”

Il tecnico del Grifone alla vigilia di campionato

Redazione ITASportPress

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha presentato ai microfoni di Genoa Channel il match di domani contro il Verona, valido per la sesta giornata di Serie A. In occasione della presentazione del match, il mister del Grifone non ha mancato di commentare il cambio di proprietà a 777 Partners avvenuto nelle scorse ore.

SOCIETA' - "Ci siamo presentati. Mi pare ci siano delle ottime intenzioni", ha esordito Ballardini. "Le persone che abbiamo incontrato mi sembra abbiano grande entusiasmo. Veniamo da un periodo che per tanti anni è stato guidato, direi bene, dal presidente. Ora è un altro capitolo. La speranza di chi vuol bene al Genoa è che queste persone facciano il loro meglio e sappiano gestire al meglio una società tra le più importanti non solo in Italia ma in giro per il mondo". "Se porterà effetti nel gruppo? Noi siamo molto concentrati sul nostro impegno. Siamo molto presi dagli impegni del campo".

CONTRO VERONA - "Sappiamo che il Verona è squadra che ha cambiato poco in questi tre anni, hanno sempre fatto benissimo. Il Genoa, al contrario, ha cambiato molto e ha sempre avuto tante difficoltà in questi anni. I fatti sono questi. Giochiamo contro una squadra che ha un'idea chiara di gioco, i giocatori più o meno sono quelli. Noi abbiamo tanta serietà e ci mettiamo tanto impegno e bisogna che andiamo più forte a capire e a formare una squadra per essere competitivi".

SUL GENOA - "Che cosa servirà al Genoa contro il Verona? Ci vuole lo spirito giusto: grande cuore, molta testa, squadra, furore e chiarezza in quello che si dovrà fare con la palla e quello che si dovrà fare quando la palla ce l'avranno gli altri. Sembra facile da dire ma noi abbiamo la capacità di trasformare tutto questo in campo". Sulla squadra e la difesa: "Difesa a 4? Dipende dalle caratteristiche dei nostri giocatori. Noi dobbiamo esaltarle e cerchiamo comunque di essere chiari, di coprire bene il campo e dare tante soluzioni anche alla palla. E' anche vero che nel secondo tempo contro il Cagliari il Genoa si è schierato così. Non mi fisserei molto sulla disposizione ma di più sui principi di gioco". "Caicedo? Ha ripreso a correre manon sarà convocato per domani".

TIFOSI - "Chi vuole bene al Genoa all'inizio accoglie le persone che vengono con tanto entusiasmo, serietà e voglia di fare. Poi dopo sarà il tempo a dire se tutto questo entusiasmo e questo affetto si riuscirà a mantenerlo nel tempo".

NOVITA' - "Cosa penso dell'introduzione nel gioco del tempo effettivo? Sono aperto a tutte le novità. Poi bisogna provarle. Si prova e poi si vede se le cose possono essere fattibili e corrette. Sono aperto a ciò che può favorire lo spettacolo".