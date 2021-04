Genoa, Ballardini: “Pari importante. Scamacca? Ha talento, ma è presto per la Nazionale maggiore”

Il Genoa esce dalla sfida con la Fiorentina con un punto importante. Il match termina 1-1 e il Grifone fa un altro passo importante verso la salvezza, ormai sempre più vicina alla luce degli ultimi risultati delle dirette concorrenti.

LE PAROLE DI BALLARDINI

Il tecnico Davide Ballardini commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “E’ stata una partita difficile. Il risultato era di straordinaria importanza, anche perché affrontavamo una formazione che aveva cambiato da poco allenatore. La ripresa del campionato è sempre difficile dopo la sosta. Non è stata una gara bella, giocata sporca da parte nostra. Dal punto di vista della prestazione, eravamo troppo appesantiti. Quando si pareggia contro una grande squadra come la Fiorentina, il dispiacere è limitato. Scamacca ha qualità importanti, ma è presto per la Nazionale maggiore”.