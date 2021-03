Genoa, Ballardini: “Parma poco fortunato e dispone di bravi calciatori”

Domani sera alle 20.45 si aprirà la 28^ giornata di Serie A con il match del Tardini tra il Parma e il Genoa. Una trasferta delicata per il Grifone che il tecnico Ballardini presenta così alla vigilia: “Una partita impegnativa visto che incontreremo una squadra che ha una guida tecnica ben consolidata, si conoscono bene e stanno facendo molto bene soprattuto nelle ultime partite dove hanno fatto risultati importanti, anche se in alcune occasioni non sono stati nemmeno cosi fortunati. L’allenatore del Parma è lì da ormai 5 anni, eccetto per un breve periodo: non si possono paragonare 5 stagioni di lavoro con i 5-6 mesi del nostro lavoro qui al Genoa. Il Parma è bravo perché se non rimani compatto ti apre, può contare su attaccanti veloci e bravissimi nell’attaccare lo spazio mentre a centrocampo dispone di giocatori bravi nell’inserimento come Kurtic e Kucka. Hanno tante soluzioni di gioco in avanti, bisognerà essere bravissimi contro una squadra del genere. La classifica bisogna guardarla sempre; per conto mio il Genoa non ha mai mancato per quanto riguarda la prestazione, e questo è importante. A volte abbiamo sofferto di più e a volte di meno, ma nell’atteggiamento e nella prestazione non è mai cambiato.

ARBITRO – Sarà il Sig. Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1 l’arbitro di Parma-Genoa allo Stadio ”Ennio Tardini”. Il fischietto sarà coadiuvato dal Sig. Stefano Liberti di Pisa e dal Sig. Andrea Tardino di Milano. Quarto ufficiale il Sig. Gianpaolo Calvarese di Teramo. Il V.A.R. sarà il Sig. Paolo Mazzoleni di Bergamo, A.V.A.R. il Sig. Alessandro Costanzo di Orvieto.