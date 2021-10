Genoa, Ballardini: “Per un’ora mia squadra straordinaria. Partenza inspiegabile”

Il commento del tecnico rossoblu' dopo il 2-2 contro il Sassuolo

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini, commenta il pareggio casalingo contro il Sassuolo, arrivato dopo il doppio svantaggio, sul canale ufficiale rossoblu': “Un match strano non giocato da noi per i primi trenta minuti inspiegabilmente e il Sassuolo ha meritato il vantaggio. Poi abbiamo iniziato a giocare facendo un'ora di calcio straordinario per intensità e determinazione. Anche l'allenatore è responsabile della partenza sbagliata. Detto ciò la partita dal trentesimo minuto in avanti l'abbiamo fatta noi e meritavamo di più. Il Sassuolo ci ha messo in difficoltà per qualità e per essere una squadra compatta e consolidata nel tempo. Abbiamo dato tutto e dovremo fare così sempre. Dobbiamo essere felici di questo risultato conseguito contro un buon avversario. Mio futuro? “Non decido io, l’importante che la squadra si impegni al cento per cento. Adesso pensiamo al match in trasferta contro il Torino che è una ottima squadra ma se andiamo lì con la voglia di fare bene e con le nostre qualità che abbiamo mostrato oggi, possiamo fare risultato".