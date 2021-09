Genoa, Ballardini precisa: “Grande vittoria, ma non siamo ancora al top”

Il tecnico Davide Ballardini spiega le sue impressioni sul momento del Genoa

Il Genoa vive un pomeriggio dai due volti. Fino al 55' la squadra di Davide Ballardini subisce l'iniziativa del Cagliari, ma nell'ultima mezz'ora realizza un capolavoro, rimontando lo svantaggio di due reti. Decisivi i due assist di Cambiaso e la doppietta di Fares, oltre alla rete di Destro. Il Grifone ribalta il risultato e torna a sorridere. Lo stesso Ballardini analizza il risultato ai microfoni di Dazn: "Questa è una grande vittoria con una squadra forte. Noi non siamo ancora completamente a posto. Abbiamo un pregio. Siamo seri e durante la settimana mettiamo in pratica questo impegno. Non sono abituato a fare cambi alla fine del primo tempo, ma per trovare equilibri serve tempo, sotto l'aspetto tattico. Il vantaggio è la serietà che ci mettiamo".