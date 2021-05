Genoa, Ballardini: “Salvezza straordinaria. Peccato aver visto tardi Kallon”

Il tecnico del Grifone commenta la stagione della sua formazione

Il tecnico Davide Ballardini interviene ai microfoni di Sky Sport: "E' stata un'impresa straordinaria. E' un insieme che ha fatto in modo di portare alla salvezza. Per me la mentalità è il coinvolgimento di tutta la squadra in entrambe le fasi. Sono convinto che il Genoa sia riuscito a fare così tanti punti grazie al coinvolgimento. Per vincere tanto serve una grande attenzione, una grande serietà. Servono qualità e idee chiare. Kallon? L'ho visto mercoledì. Ero molto arrabbiato perché è un ragazzino molto interessante e avrei voluto averlo con me prima. Quando dico che servono 14 giocatori interessanti e ci sono anche questi giovani, vuol dire che il Genoa ha la squadra per la prossima stagione. A Cagliari hanno giocato con il mio sistema di gioco per anni. Al Genoa, dopo sette partite, eravamo ottavi. Come mai Ballardini con 12 punti in sette partite è stato esonerato? Al Genoa possono succedere queste cose...".