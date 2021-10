Genoa, Ballardini: “Giocando da squadra potremmo far male al Venezia”

Il tecnico del Genoa ha presentato il match di domani contro il Venezia

Le parole del tecnico del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della sfida casalinga contro il Venezia: "L'umore della squadra è buono anche perchè con lo Spezia non meritavamo il pareggio e siamo stati fortunati ma adesso siamo consapevoli di dover fare di più ed essere più solidi. In casa si vince da squadra e solo così possiamo invertire la rotta. Davanti ai nostri tifosi abbiamo anche maggiori stimoli perchè loro ci spingono. Il punto di forza del Venezia è la compattezza, i lagunari infatti giocano da squadra e noi che abbiamo giocatori di spessore se riusciremo a essere aggressivi, potremmo metterli in difficoltà. Comunque ora abbiamo le idee più chiare sulla nostra forza e domani ai ragazzi prima del match ribadirò che sarà fondamentale essere in campo una squadra. Il Genoa ha giocatori di valore e quindi ognuno di noi deve fare di tutto per rendere la squadra più solida e di qualità".