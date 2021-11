Genoa, Ballardini: “Siamo generosi e fragili, ma la reazione mi è piaciuta”

La proprietà farà una valutazione approfondita sul tecnico che rischia la panchina

Il pareggio al Castellani contro l'Empoli, firmato dal giovane del Grifone Bianchi a pochi secondi dalla fine, forse salva la panchina del tecnico del Genoa Davide Ballardini. Il mister rossoblù ai microfoni di DAZN ha commentato la prestazione della sua squadra dopo il 2-2: "La squadra nel primo tempo ha fatto bene ma siamo calati nella ripresa perdendo le distanza e subìto il ritorno dell'Empoli. Il pareggio non rallenta nulla ma sono dispiaciuto perchè eravamo messi bene ma purtroppo ci sono tante cose che hanno condizionato la nostra partita. La reazione dopo la rimonta dei toscani mi è piaciuta. Purtroppo non siamo ancora solidi anzi direi che siamo generosi e fragili e infatti anche se dominiamo l'avversario succede che cadiamo. Si può subire durante una partita ma bisogna essere sempre padroni della situazione. Noi creiamo poche difficoltà agli avversari e poi paghiamo dazio. Sono felice per il gol di Bianchi, un ragazzo che merita questa soddisfazione. E' serio e pulito e si allena con tanto entusiasmo anche se a volte avendo tanti attaccanti non sempre trova spazio nelle partitelle".