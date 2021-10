Genoa, Ballardini: “Sono arrabbiato per i regali fatti al Torino”

Si è svegliato tardi il Genoa sconfitto per 3-2 a Torino

Ancora un passo falso del Genoa in trasferta battuto dal Torino dell'ex Juric. L'undici rossoblù dopo una partenza lenta è riuscito a svegliarsi nella ripresa ma troppo tardi per riprendere i granata che hanno vinto 3-2. Il tecnico del Grifone Davide Ballardini ai microfoni di DAZN ha commentato la partita e la prestazione della sua squadra: "La reazione è stata buona nella ripresa, ma non mi è dispiaciuto il nostro primo tempo dove abbiamo avuto più occasioni da rete dei granata, ma purtroppo sono stati commessi gravi errori e siamo stati puniti. I cambi nella ripresa con giocatori con caratteristiche diverse, sono stati utili ma purtroppo non siamo riusciti a riequilibrare il match. E' un momento che ci va storta ma siamo poco attenti e decisi in fase difensiva e abbiamo fatto due regali al Torino e in Serie A non ci sta. Sono arrabbiatissimo perchè conosco i miei giocatori e so con quale intensità si allenano ma purtroppo si ripetono certi errori che ti compromettono la partita. Io sono il responsabile ma non sono preoccupato. Futuro? Io rifletto sempre..."