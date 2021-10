Genoa, Ballardini spero nel recupero di Criscito

Prossimo impegno del Grifone contro il Sassuolo il 17 ottobre

Sarà una settimana di duro lavoro in casa Genoa. Il tecnico Ballardini vuole conquistare la prima vittoria stagionale al Ferraris per rifiatare e allontanarsi ulteriormente dalla zona calda, attualmente molto vicina. Per la prossima sfida del Genoa contro il Sassuolo del 17 ottobre, il mister rossoblu' potrebbe recuperare Caicedo, il nuovo colpo del mercato estivo del Grifone, che ancora non ha esordito con la nuova squadra.

Un altro recupero certo è Destro, al rientro dopo una lieve contrattura. Oltre a lui, meno certo è il recupero del capitano Criscito. Non saranno presenti, per la prossima partita, di sicuro Vanheusden e Biraschi. Inoltre possibilità di esordio in Serie A per il giovane difensore messicano Vasquez. In avanti possibile spazio per il giovane polacco classe 2003, Buksa (una sola presenza contro il Napoli). Il presente è attualmente una priorità in casa Genoa mentre le grandi manovre della nuova proprietà di 777 Partners proseguono ma a rilento. Nella nuova società intanto Blazquez avrà un ruolo operativo, mentre è attesa ancora la nomina del presidente così come quella del nuovo direttore sportivo. Marroccu resta in pole.