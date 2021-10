Genoa, Ballardini: “Torino molto forte ma ce la giocheremo”

Il mister rossoblù ha presentato il match contro il Torino domani alle 18.30

Vigilia di campionato per il Genoa che sarà impegnato sul difficile campo del Torino domani alle 18.30. Il tecnico rossoblù Davide Ballardini ha presentato il match in sala stampa: “I granata di Juric sono forti, ma possiamo giocarcela alla pari partendo anche da quanto di buono fatto contro il Sassuolo. Dovremo essere squadra sin da subito perché fin qui lo siamo stati a singhiozzo in alcuni momenti del match anche se dalla terza partita in poi del campionato ho visto cose positive. Penso che questo gruppo abbia ampi margini di miglioramento e spero di vedere qualcosa di importante contro i granata. Bisogna tenere conto che la squadra è stata costruita dopo la seconda di campionato. Nei primi 180' eravamo con tanti reparti scoperti”. Il Genoa però finora ha mostrato una certa fragilità difensiva e molto spesso Ballardini ha dovuto fare i conti con gli infortuni. "Si questo è verissimo visto che abbiamo diversi calciatori in infermeria ma io credo nei miei ragazzi e chi va in campo. A Torino farò giocare chi sta meglio poi al derby con lo Spezia ci penserò successivamente". Il mister del Grifone non ha dato risposte in merito alle vicende societarie visto che si parla tanto del closing che sancirà ufficialmente il passaggio del club nelle mani del fondo americano 777 Partners e il disimpegno di Enrico Preziosi.