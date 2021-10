Genoa, Ballardini: “Troppa confusione, alcuni giocatori sentono la pressione”

Il tecnico Davide Ballardini analizza la prestazione del Genoa contro il Venezia

Il Genoa fa la gara, ma non sfonda il muro del Venezia. Il Grifone sembra spuntato e la classifica inizia a far paura. Il tecnico Davide Ballardini analizza il momento ai microfoni di Dazn: "Il Genoa a lungo ha fatto la partita, creando difficoltà agli avversari, che spesso sono stati nella loro metà campo. Siamo stati più bravi nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto confusione. A noi manca un po' di personalità in alcuni giocatori. La maglia del Genoa bisogna saperla portare. Sottolineo la prestazione e la voglia di essere squadra. Cercare di voler vincere la partita concedendo poco o nulla agli avversari è un aspetto positivo. Giocare nel Genoa non è da tutti. C'è ancora qualche ragazzo a cui sembra pesare questa maglia. La pressione non verrà allentata. Per me le cose sono sempre più chiare. Più si va avanti e si schiariscono dal punto di vista umano e tecnico. Sapere che ci sono giocatori da aspettare a differenza di altri rende tutto più chiaro".