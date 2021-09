Genoa, Ballardini: “Verona più forte e noi fatichiamo a essere squadra”

Genoa con grande cuore ma non è ancora equilibrata

Il Genoa sorride a metà questa sera perché sotto di due gol fino al 77', ha rimontato il Verona per poi subire in pieno recupero la rete del 3-3 definitivo. Alla fine l'impegno del Grifone è stato premiato, anche se i difetti difensivi sono emersi ed è sfuggita la prima vittoria in casa in questo campionato. Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha commentato il pari spettacolare di Marassi contro il Verona ai microfoni di Sky: "Bisogna essere onesti, il Verona è una squadra più forte del Genoa. Anche questa sera ha dimostrato di essere forte, noi ora facciamo fatica ad essere squadra, facciamo fatica nel gioco, ma abbiamo umiltà e la voglia di fare una corsa in più che ci permette di giocarcela anche con un avversario di grande fisicità e qualità come il Verona. Questa partita, che siamo riusciti a raddrizzare contro una squadra molto più avanti di noi, ci rende soddisfatti di prestazione e risultato. Siamo contenti. Il Genoa deve fare ancora tanta strada, il Verona è più avanti di noi perciò il punto per me è guadagnato. Questo Genoa si presenta sempre con 4-5 ragazzi del 1999, 2000 o 2001 e il campionato di Serie A lo stanno giocando per la prima volta. A volte ci aiutiamo poco e lasciamo le maglie un po' troppo larghe".