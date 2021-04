Genoa, Ballardini: “Vittoria importante, ma l’obiettivo non è ancora raggiunto”

Il tecnico del Grifone interviene nel post gara per fare il punto sulla sua squadra

Il tecnico Davide Ballardini interviene ai microfoni di Sky Sport al termine del match: "Abbiamo festeggiato perché è una vittoria importante per raggiungere l'obiettivo, anche se questo non è ancora raggiunto. Il Genoa, all'inizio della mia gestione, ha vinto partite che forse non meritava di vincere. Siamo stati fortunati a volte. In alcune occasioni gira bene e in altre circostanze va male. Sono sorpreso da quello che ha fatto il Genoa dal mio arrivo a oggi. Il Genoa ha fatto un cammino straordinario finora. Abbiamo fatto un grande primo tempo per qualità di gioco. Il Genoa meritava di andare in vantaggio in più di un'occasione. Quando si spende così tanto si fa fatica. Nel secondo tempo siamo stati premiati per quanto fatto in precedenza. Futuro? Non guardo oltre questa stagione".