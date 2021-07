Genoa, Behrami: “Chiudo carriera qui non per affetto ma perché posso essere utile”

Il centrocampista chiuderà la carriera al Grifone

Intervista per Valon Behrami a Il Secolo XIX . Il centrocampista svizzero ha deciso, esattamente come Goran Pandev , di proseguire ancora una stagione al Genoa per dare il suo contributo alla squadra. Grande esperienza e nessun "favore" da parte della società in merito all'accordo sul rinnovo.

UTILE - "Chiudo la carriera al Genoa. Ho rinnovato, ma non per affetto", le parole di Behrami. "Quando abbiamo parlato del rinnovo ho preteso che non fosse un premio, un gesto d'affetto. Solo così ho accettato di chiudere la mia carriera con un ultimo campionato qui al Genoa, dove tutto è iniziato". Il centrocampista, nel corso dell'intervista ha poi parlato anche del rapporto con mister Ballardini e col patron Preziosi: "Ballardini si è legato molto a noi. Abbiamo un grande legame. Al presidente, ripeto, ho chiesto che non venissi confermato solo per affetto. Volevo che tutti fossero concordi nel ritenermi ancora utile per il Genoa".