Genoa, Blazquez: “Investiremo anche in caso di B. Shevchenko un errore”

ALLENATORI - Ancora sul campionato e la scelta di Shevchenko e quella successiva di Blessin: "Con Shevchenko pensavamo che avrebbe fatto molto bene, altrimenti non gli avremmo fatto un contratto così importante: alla fine è stata una scelta sbagliata, ha fatto pochi punti. Abbiamo commesso un errore, inutile girarci intorno. Non lo sento da un paio di settimane, ma sono certo che darà una mano all'Ucraina in questo momento difficile". E su Blessin: "Cercavamo l'allenatore giusto per il Genoa e dobbiamo ringraziare Spors per la scelta. L'energia di Blessin è contagiosa: anche a fine allenamento si è fermato in campo per spiegare qualcosa agli attaccanti. È la persona adatta per un progetto a lungo termine, anche se ci vuole qualche tempo per capire il suo gioco. Sarà uno dei grandi allenatori del Genoa, resterà ancora con noi".