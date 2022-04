Genoa, Blazquez: “Salvezza? Non ci arrendiamo. Squadra è viva”

Parla il dirigente del Grifone

Redazione ITASportPress

La speranza è l'ultima a morire e il Genoa ci crede ancora tanto. Parliamo della corsa alla salvezza in Serie A che appare davvero difficile ma non ancora impossibile. L'amministratore unico del Grifone, Andres Blazquez, crede nell'impresa e sprona tutto l'ambiente ad avere massima fiducia per il finale di campionato.

VIVI - "Non ci arrendiamo, abbiamo ancora cinque partite a disposizione e dobbiamo giocare contro Cagliari e Sampdoria nelle prossime due", ha dichiarato l'imprenditore americano a IlSecolo XIX. E ancora: "Abbiamo battuto il Cagliari all’andata, dobbiamo vincere per restare in vantaggio e ridurre il distacco. Lo siamo anche con il Venezia, la squadra è viva e lo ha dimostrato anche a Milano: vuole combattere fino alla fine".

Con 22 punti in classifica il Genoa vede senza dubbio in salita la corsa alla permanenza in Serie A ma fino a quando la matematica non condannerà la squadra, Blessin e i suoi continueranno a crederci. Adesso, però, bisogna fare risultati ad iniziare dalla prossima gara.