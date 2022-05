Genoa, Blazquez: “Senza 777 Partners club rischiava di fallire. Qui per 20-30 anni”

Parla l'uomo di fiducia di 777 Partners

SOCIETA' A RISCHIO - Un passaggio molto importante anche sull'arrivo di 777 Partners : "Un concetto vorrei che fosse chiaro: se non fossimo arrivati noi, il Genoa rischiava di fallire . La situazione economica era molto pesante, c’erano 50 milioni da buttare sul piatto e davvero non saprei dirvi come si sarebbe comportata la vecchia proprietà. Per subentrare siamo andati incontro a costi sensibilmente superiori rispetto a quelli programmati. Il gruppo 777 non spende, investe, l’obiettivo è l’autogestione finanziaria e contiamo di arrivarci in tre anni. Sognamo un Genoa europeo: Abbiamo commesso errori a partire da Shevchenko, ma il progetto resta".

PRESENTE E FUTURO -Blazquez ha poi rilasciato anche alcune importanti parole a La Gazzetta dello Sport: "C'è un piano salvezza e uno retrocessione? Non faccio questi discorsi ma posso dire che continueremo ad investire ed a programmare sia in caso di salvezza, sia di retrocessione. Vogliamo sviluppare le giovanili, creare un centro sportivo unico per le varie squadre e con la Sampdoria lavoriamo sullo stadio. Se dovessimo andare in B, faremo una squadra forte, partendo da un presupposto più alto rispetto a una squadra normale. Per noi non ci sono spese, ma investimenti". E ancora in caso di passaggio in serie cadetta: "Vorrà dire che metteremo più soldi nel Genoa, è uno scenario già ipotizzato. Ma io penso ancora che il Genoa possa restare in Serie A. Noi siamo qui a investire, rimarremo per 20-30 anni, forse non venderemo mai. Appena arrivati non pensavamo di mettere così tante finanze, ma lo abbiamo fatto. Abbiamo preso il club in una situazione critica, come si evince dal bilancio".