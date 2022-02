Genoa, Blessin: “A Roma ripetere quello visto contro l’Udinese”

Il tecnico tedesco alla prima trasferta in campionato

Il Genoa domani sarà di scena allo stadio Olimpico per affrontare la Roma. Ala vigilia della partita, la presentazione del match del tecnico rossoblu' Alexander Blessin. "All'Olimpico sicuramente si vedranno delle cose che già abbiamo visto contro l'Udinese e cose che sono cambiate nel modo di giocare. Abbiamo avuto due settimane per lavorare sui dettagli e adesso è chiaro che vogliamo giocare con la stessa grinta e la stessa mentalità dell'Udinese ma sappiamo che sarà una partita contro una buonissima squadra. Noi vogliamo fare la nostra partita e punti. Vorremmo che gli avversari, dopo la partita, abbiano l'opinione che giocare contro il Genoa non sia facile".