Genoa, Blessin: “Concesso alla Lazio gol stupidi e ci è mancato il coraggio”

L'analisi della sconfitta contro la Lazio del tecnico rossoblu'

Quella contro la Lazio è una sconfitta che fa male al Genoa che oggi ha perso la sua seconda partita di fila con Alexander Blessin in panchina. Dopo il Verona anche la Lazio ha steso i rossoblu' caduti in casa e adesso si complica la strada per la salvezza. Il tecnico del Genoa, commenta così ai microfoni di Sky la sconfitta per 4-1: “Il numero di reti incassate è alto e non va assolutamente bene in questo momento. Abbiamo iniziato bene la partita contro la Lazio e sembravamo in controllo. Avevamo qualche problemino a sinistra che abbiamo cercato di risolvere. Poi invece abbiamo commesso delle incertezze e siamo andati sotto anche se c'è stato un errore con Piccoli, dove c’era fallo. Era fuori area, ma dal mio punto di vista era cartellino rosso e per questo c'è il VAR. È la quinta volta che abbiamo problemi, fallo o non fallo, credo che i miei ragazzi stiamo pensando troppo a queste situazioni. Poi abbiamo concesso gol stupidi e abbiamo continuato ad arretrare, lasciando spazio alla Lazio. Il secondo gol ci ha fatto male, prima dell’intervallo, non si devono concedere. È stato un momento decisivo. In attacco non siamo stati lucidi anzi tutt'altro. Manca il killer instinct, ma contro la Lazio ci è mancato anche il coraggio, ci siamo abbassati troppo, lasciando troppo spazio agli avversari. La classifica resta invariata visto che siamo sempre a -3 dal Cagliari".