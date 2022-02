Genoa, Blessin: “Contro la Roma fare nostra partita per metterli in difficoltà”

Vigilia di campionato per il Grifone che domani sfiderà la Roma

Torna la Serie A e da domani andrà in scena la 24^ giornata di campionato. Ad aprire il turno il Genoa di Alexander Blessin che affronterà la Roma all'Olimpico. Il tecnico del Grifone ha presentato in conferenza stampa i temi caldi della gara.

Sul momento della squadra e le possibili novità dopo il pari con l'Udinese nel precedente turno: "Credo che sicuramente si vedranno delle cose che già abbiamo visto contro l'Udinese ma anche qualcosa di diverso. Abbiamo avuto adesso due settimane per lavorare sui dettagli. Vogliamo giocare con la stessa grinta e la stessa mentalità dell'Udinese anche se sappiamo che sarà una partita contro una buonissima squadra", ha esordito Blessin . "Ad ogni modo noi vogliamo fare la nostra partita e punti . Vorremmo che gli avversari, dopo la partita, abbiano l'opinione che giocare contro il Genoa non sia facile".

Ancora sulla Roma: "Non si discute che la Roma abbia un incredibile modo di giocare in velocità. Hanno grande qualità ma come tutte le squadre, anche loro possono avere dei problemi in certe zone del campo e noi cercheremo di metterli in difficoltà. Sono di sicuro una grande squadra con un grande allenatore. Noi dovremo dare il massimo per competere con loro".