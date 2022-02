Genoa, Blessin: “Contro la Salernitana sarà importante la spinta dei tifosi”

Il tecnico Blessin ha presentato il match di domani contro la Salernitana

Partita importante per il Genoa domani visto che a Marassi ci sarà il fanalino di coda Salernitana. I rossoblu' cercano i primi tre punti in casa della stagione e il tecnico Alexander Blessin in sala stampa ha presentato il match partendo dalle cose positive mostrate dalla sua squadra contro l'Udinese e la Roma: "Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Ho tanta voglia di lavorare con questi ragazzi che cercano di fare il meglio e seguire me e il mio staff. Faremo il possibile per salvare questo grande club che è il Genoa. Ora bisogna essere più chiari e fare tutto il possibile ma non dobbiamo dimenticare la situazione della classifica. Credo che in questo momento è molto importante non essere tesi ma più rilassati. Bisogna essere concentrati sull'obiettivo di ogni partita ma anche non essere troppo nervosi ma trovare un equilibrio fra avere voglia e gioia di allenarsi bene senza quella pressione che ti può bloccare per vincere".