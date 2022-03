Genoa, Blessin: “Contro l’Atalanta potevamo vincere. Orgoglioso dei ragazzi”

L'analisi del mister del Genoa Blassin dopo lo 0-0 sul terreno dell'Atalanta

Ancora un pareggio del Genoa che ha raccolto un punto sul difficile terreno dell'Atalanta. Bella prestazione dei rossoblù come sottolinea ai microfoni di DAZN il tecnico Alexander Blessin: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi visto che hanno fatto una bella prestazione contro una forte squadra. Tutti sappiamo che non è facile portare via dei punti da Bergamo e uscire a testa alta. Abbiamo avuto anche diverse opportunità per vincere ma pazienza portiamo un punto". A Blessin viene chiesto se secondo lui le cose in classifica sarebbero andate in modo diverso se avesse iniziato il campionato sulla panchina ligure: "Questo non lo posso sapere -sottolinea Blessin-, l'unica certezza che ho adesso è che la strada intrapresa è quella giusta e sappiamo cosa dobbiamo fare sino al termine della stagione. Problema del gol? Mi preoccuperei solo se la mia squadra non creasse occasioni ma invece arriviamo bene in porta".