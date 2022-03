Genoa, Blessin: “Contro l’Empoli ci è mancato solo il gol”

L'analisi a fine gara del tecnico del Genoa, Blessin

Sesto pareggio consecutivo del Genoa che al "Ferraris" ha chiuso sullo 0-0 contro l'Empoli. Il tecnico rossoblu', Alexander Blessin ai microfoni di Sky ha analizzato il match:"Ci è mancato solo il gol oggi dopo aver creato tante occasioni. La prestazione è stata buona anzi ritengo che abbiamo giocato una delle nostre migliori partite. Il pareggio dobbiamo accettarlo, anche se sono triste per questo visto che non ci permette di fare un bel passo avanti. Alla salvezza ci credo ancora e da domani penserò già alla prossima partita. Ci sono aspetti positivi su cui lavorare. Non è mai finita, non dobbiamo arrenderci. Io provo a portare le mie emozioni sul campo e a parlare tanto con i miei giocatori. È incredibile vedere come i tifosi ci supportino sempre e sono davvero il dodicesimo uomo in campo. Si meritano di festeggiare una vittoria e spero che presto potremmo regalargli questa soddisfazione. Portanova ha giocato un gran match, ma è stato ammonito e ho deciso di toglierlo per questo. Avevo paura che potesse prendere un rosso, ma non era mia intenzione toglierlo dal campo".

Arbitro - Blessin non è soddisfatto della direzione di gara dell'arbitro Aureliano: "Non so perchè sono stato ammonito in quel momento perchè sono andato dal quarto uomo e ho chiesto perchè non era rigore. Non voglio trovare alibi con l'arbitro, non è il mio modo di agire. E' difficile discutere il tutto dopo la partita. Abbiamo visto tirare la maglia, una situazione simile è accaduta qualche partita fa con Destro. Sono cose che forse non erano a nostro favore ma non è facile giudicare. Non attribuisco colpe, noi stessi siamo responsabili se vinciamo a non vinciamo e non voglio dare colpe a nessuno. E' un peccato vedere questi ragazzi che oggi hanno lottato, dato l'anima in campo e non sono stati ricompensati con il gol. Ci vuole anche fortuna in certe decisioni arbitrali, dove magari il VAR non interviene, ma, ripeto, non vogliamo dar colpe a nessuno".