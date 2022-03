Genoa, Blessin: “Credo nel miracolo salvezza. Alla squadra chiedo sempre…”

Il tecnico del Grifone crede di poter portare la squadra in salvo

La rivoluzione di Alexander Blessin è partita e si vede. Ora però serve fare i punti per salvare il suo Genoa . Il tecnico tedesco non ha ancora perso alla guida del Grifone ottenendo cinque pareggi in altrettante partite, l'ultimo dei quali contro l'Inter. Intervistato da Il Secolo XIX , l'allenatore rossoblùsi è detto fiducioso del cammino dei suoi e desideroso finalmente di portare a casa il bottino pieno.

IL GENOA - "Per me lavorare qui è un sogno. Tutti noi abbiamo una missione che è quella di salvare il Genoa", ha detto Blessin. "Abbiamo un progetto preciso e io sono parte di questo. C'è l'obiettivo di sviluppare una certa idea di calcio". E ancora: "Salvezza? Credo nel miracolo. Ripeto, tutti noi abbiamo una missione: salvarci. La Serie A è uno dei tornei migliori al mondo, tornerà vicino alla Premier".

SQUADRA - Sul rapporto con la squadra e le prestazioni recenti soprattutto quella contro l'Inter: "Il feeling è stato buono, anche l'approccio alle partite. Ci siamo resi conto che potevamo portare via un punto ad una squadra forte come l'Inter e allora perché non farlo anche con l'Empoli (prossimo avversario ndr). Perché non possiamo fare una bella gara anche contro di loro. Sicuramente sarà un'altra gara con altre cose rispetto a quella con i nerazzurri. Ma sempre è la stessa situazione: tutti ci dicono che è la gara decisiva, una finale e io ho visto come ci siamo comportati in queste sfide, sempre con una bella performance. Ci è mancato il killer instinct. Quello che dico sempre ai ragazzi è che la voglia di vincere deve essere sempre maggiore della paura di perdere".