Genoa, Blessin da record in Serie A: eguagliato un primato speciale…

L'allenatore del Grifone ha portato solidità alla squadra

Redazione ITASportPress

Punto prezioso quello ottenuto dal Genoa contro l'Inter nell'anticipo della 27^ giornata di Serie A. Al Ferraris, il Grifone ha imposto lo 0-0 ai campioni d'Italia in carica. Un risultato che può essere preso positivamente dai rossoblù e che porta in dote anche un particolare record per il tecnico Alexander Blessin.

Infatti, il mister tedesco è il secondo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A. Si tratta di numeri quasi inediti in campionato dove solamente un altro tecnico in attività era riuscito a fare altrettanto. Prima di Blessin era toccato a Sinisa Mihajlovic còl Bologna trovare 5 pareggi di fila nel 2008-2009.

Adesso, per il Genoa l'occasione di trovare i tre punti contro l'Empoli il prossimo 6 marzo o, per Blessin, la chance di migliorare ulteriormente tale record. Siamo sicuri, però, che per una questione di classifica, la prima opzione sarebbe assolutamente la più gradita...