Genoa, Blessin: “Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per vincere a Napoli”

Il tecnico rossoblu' ha presentato il match contro la squadra partenopea al Maradona

La trasferta di Napoli rievoca piacevoli ricordi al Genoa che nel 1982 si salvò pareggiando al San Paolo con una rete di Faccenda. Un 2-2 nato da un errore clamoroso di Castellini che condannò il Milan alla Serie B nonostante la vittoria di Cesena. Oggi il tecnico rossoblu', Alexander Blessin ha presentato la partita del Maradona: "I giochi sono ancora aperti e ci sono tante possibilità di risultati, non vale la pena concentrarsi adesso su questo, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per poter vincere a Napoli. È chiaro che sarà una gran giornata per il Napoli, sarà un'atmosfera super per loro ma noi dobbiamo pensare al nostro atteggiamento per uscire con un risultato. E' inutile parlare dei singoli, domani c'è solo una possibilità per fare risultato: essere una squadra, compatti in campo e fare tutto insieme. E' l'unico modo domani per fare risultato. Una partita non si decide nei primi minuti. Come con la Juventus. Le occasioni da gol non saranno tante ma quelle poche che avremo a disposizione dovremo essere vogliosi di far gol". Non ci sarà Sturaro e Blessin sa che l'assenza del centrocampista é pesante: "Frendrup e Galdames sono bravissimi sostituti ma Stefano ha grande esperienza. Speriamo recuperi per l'ultima giornata. Attacco? Da Gudmundsson, Ekuban e Yeboah tutti con la Juve hanno fatto bene. Ho molte opzioni a Napoli".