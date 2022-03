Genoa, Blessin: “La mentalità di questa squadra è cresciuta”

L'analisi del tecnico del Genoa dopo il successo contro il Torino

Il Genoa torna a vincere dopo 6 mesi in campionato, ma anche a non subire gol da tre partite. Merito anche della nuova mentalità della squadra rossoblu' grazie alla cura del tecnico, Alexander Blessin. La vittoria di questa sera contro il Torino alimenta i sogni di speranza per una salvezza fino a pochi giorni fa impensabile. Ai microfoni di Sky l'analisi del tecnico tedesco: "Vorrei cominciare dalla fantastica atmosfera di questa sera, solo che a differenza dalle altre gare a Marassi abbiamo vinto e reso felici i nostri tifosi. Siamo stati compatti e abbiamo fatto un ottimo lavoro anche dopo essere rimasti rimasti in inferiorità. I ragazzi sono stati bravi a portare a casa il risultato. Sono felice per i tre punti, ma ci sono ancora tante partite da giocare e siamo dietro a tante squadre in classifica. Non dobbiamo pensare di aver fatto tutto anche se la vittoria si festeggia, poi domani torneremo a lavorare. Bisogna guardare il campionato partita dopo partita migliorando lo stile. La mentalità di questa squadra è cresciuta e anche in 10 uomini siamo stati sempre ordinati e perfetti contro il Torino. Ci sono adesso altre otto partite da giocare e i tre punti di stasera sono importanti per sperare di salvarci. Sono molto orgoglioso del lavoro finora svolto e dobbiamo credere di centrare il nostro obiettivo. Ho trovato una squadra pronta che ha capito subito la mia filosofia. Io spesso parlo alla mia squadra in italiano e sto studiando la lingua".