Genoa, Blessin: “Meglio il primo tempo poi lasciato campo all’Inter. Pari fortunoso”

Il tecnico rossoblu' ha commentato lo 0-0 contro l'Inter ai microfoni di DAZN

Quarto pareggio consecutivo per il Genoa che ha fermato l'Inter con una prestazione di cuore e orgoglio. Per la salvezza i rossoblu sperano ancora visto che la prestazione e' stata eccellente. Il tecnico del Grifone, Alexsander Blessin ai microfoni di DAZN ha commentato la gara: "Stasera abbiamo fatto bene ma dobbiamo gestire meglio il match, in ogni caso mi ritengo soddisfatto della prestazione e difficilmente si poteva fare di più contro l'Inter. Nella prima mezz'ora avremmo potuto anche segnare una rete, poi negli ultimi venti minuti della ripresa abbiamo difeso la nostra porta strenuamente. Alla fine ne è uscito un pareggio fortunoso anche se sono soddisfatto della fase difensiva. In attacco dobbiamo fare meglio. La salvezza resta un obiettivo e visto come corriamo e siamo compatti io ci credo. Con Destro nessun problema semplicemente bisogna dimostrare di meritarsi in allenamento il posto".